Ормузкият проток не е единственият жизненоважен пролив в Близкия изток, който Техеран заплашва да затвори, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп не прекрати постепенно войната с Иран.

Светът вече преживява най-тежката криза на глобалните енергийни пазари в историята след американските и израелските удари срещу Ислямската република, отбелязва POLITICO. Но ако ирански проксита затворят пролива Баб ел-Мандеб - натоварен проток в Червено море - това би задълбочило глобалните финансови проблеми и вероятно би повишило цените на петрола до 150 долара за барел, смятат експерти.

Ирански военен представител заяви в събота, че ако САЩ и Израел отново атакуват енергийната инфраструктура на страната, Иран ще ескалира „несигурността в други проливи, включително пролива Баб ел-Мандеб и Червено море“.

През протока, разположен в югозападния край на Йемен, преминават около 10% от световните доставки на нефт и природен газ.

Баб ел-Мандеб вече е бил обект на атаки от страна на хутите - базирана в Йемен бунтовническа групировка, подкрепяна от Иран.

„Нямам никакво съмнение, че в крайна сметка хутите ще се включат и ще направят две неща - първо, ще блокират пролива Баб ел-Мандеб; второ, ще се опитат да попречат на Саудитска Арабия да използва танкери в пристанището Янбу за износ на петрол“, заяви Дани Цитринович, водещ изследовател по въпросите на Иран.

През последния месец проливът се превърна в алтернативен маршрут за доставяне на близкоизточен петрол, тъй като заплахите на Иран на практика затвориха Ормузкия проток. Макар че хутите се съгласиха на примирие миналата година, техният лидер предупреди този месец, че „пръстът ни е на спусъка, когато става дума за военна ескалация“.

„Ако войната се изостри, трябва да очакваме те да се включат и да подновят морската си кампания“, каза Ноам Райдан, старши сътрудник във Вашингтонския институт за близкоизточна политика и експерт по енергийни и морски рискове.

Хутите забавиха глобалното корабоплаване през Баб ел-Мандеб в периода 2023-2025 г. Въпреки примирието групировката никога не спря да отправя заплахи и може да се опита да повтори успеха на Техеран в Ормузкия проток, добави Райдан.