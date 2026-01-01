При спецакция срещу наркоразпространението в село Пролеша е разкрита домашна оранжерия с 16 саксии канабис и иззети около 1,2 кг суха марихуана, съобщиха от полицията в Сливница.

В хода на проведена днес спецакция срещу престъпленията с наркотични вещества криминалисти от РУ-Сливница извършили претърсване на частен адрес в село Пролеша.

ОДМВР - София

В имота те намерили и иззели 16 саксии със засадени растения от рода на конопа в различен стадий на растеж, както и около 1.2 кг суха маса от готовата „реколта“ марихуана.

Обитателят на адреса е на 42 години, известен на органите на реда, той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

ОДМВР - София