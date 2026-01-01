Жителите на сливенското село Горно Александрово заплашват с блокиране на пътния възел „Петолъчката“, ако не бъде намерено трайно решение на проблемите с водоснабдяването, се посочва в протестно писмо до областния управител на Сливен, кмета на община Сливен и управителя на „Водоснабдяване и канализация“ – Сливен.

Според кмета на селото Петър Костадинов честите аварии по амортизирания довеждащ водопровод оставят близо 700 жители без вода за дни, предаде кореспондентът на БТА в Сливен Сабина Стефанова.

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По думите му проблемът е дългогодишен и се дължи на силно амортизираната водопроводна мрежа, изградена преди десетилетия. Според него честите аварии и забавеното им отстраняване водят до продължителни прекъсвания на водоснабдяването, което създава сериозни затруднения за жителите.

Костадинов посочи, че в момента за жителите е осигурена вода чрез водоноска, която според местните хора не отговаря на необходимите хигиенни изисквания. Той допълни, че през последните 15 години са подавани сигнали до различни институции с искане за трайно решаване на проблема.

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По неофициални изчисления ремонтът на проблемния участък от довеждащия водопровод би струвала между 60 000 и 80 000, каза още Петър Костадинов.

Кметът на селото изрази благодарност към областния управител на Сливен, който според него е реагирал своевременно на сигнала и е поел ангажимент за съдействие при решаването на проблема.

Жителите на Горно Александрово очакват аварията да бъде отстранена в най-кратки срокове и да бъдат предприети действия за подобряване на водоснабдяването в населеното място.

От „Водоснабдяване и канализация“ – Сливен коментираха, че причината за липсата на вода са две аварии по напорния водопровод, възникнали в два последователни дни. От дружеството посочиха, че именно това е довело до прекъсването на водоподаването към селото. На този етап не е обсъждана подмяна на водопровода, допълниха от ВиК.