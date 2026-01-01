Около 13:26 ч. днес е настъпило пътнотранспортно произшествие на път II-57 Стара Загора–Раднево, в района на отбивката за с. Даскал Атанасово.

По първоначална информация инцидентът е между три леки автомобила, управлявани от двама мъже на 25 и 27 години и жена на 40 години.

Два камиона, кола и трактор се удариха на пътя Стара Загора – Димитровград

Водачите са тествани за употреба на алкохол, като пробите са отрицателни. При произшествието няма пострадали.

Движението в участъка е временно организирано в една лента. На място има полицейски екип.