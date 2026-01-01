Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Плевен е изпратила 13 птици от защитени видове за лечение в Спасителен център за диви животни в Стара Загора. Това съобщават от екоинспкцията на официалната си страница в интернет.

Сред изпратените за лечение са бели щъркели, кълвачи, папуняк, домашна кукумявка, черношипа ветрушка (керкенез), орел змияр, горска улулица.

Във връзка с големия брой обаждания, постъпили от граждани на зеления телефон на институцията за бедстващи млади птици (сови, керкенези, лястовици, вранови и др.), напомняме, че през летния сезон младите птици напускат гнездата, учат се да летят и да се справят сами с живота в дивата природа. Те не са изоставени и не се нуждаят от помощ, родителите им обикновено са наблизо, наблюдават малките и продължават да ги хранят. Когато птицата е видимо здрава и активна, следва да се остави на мястото, където е намерена или внимателно да бъде преместена на най-близкото безопасно място в района – клон на дърво, храст и други, за да могат родителите лесно да я открият, подчертават от РИОСВ - Плевен.

Оттам допълват, че когато бъде открит екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние, трябва да бъде уведомена за това най-близката инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие.



"Екземпляр в безпомощно състояние" е жив екземпляр от животински вид, ранен, физически слаб или обездвижен вследствие на продължително гладуване или опаразитяване, казват още от РИОСВ – Плевен.

За намерени животни от защитени видове в безпомощно състояние сигнали могат да бъдат подавани на зеления телефон на РИОСВ – Плевен 064/806 951 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.