Пенелопе Крус разкри, че една от най-тежките загуби в живота ѝ е настъпила по време на снимките на комедията „Зулендър 2“.

В интервю за PORTER 52-годишната носителка на „Оскар“ разказа, че баща ѝ Едуардо Крус е починал внезапно от инфаркт по време на нощни снимки на филма.

„Почина в два часа сутринта. Беше толкова млад. Получи инфаркт напълно неочаквано. Бях в шок“, спомня си актрисата.

Въпреки тежката загуба, само два дни по-късно тя трябвало отново да бъде пред камерите.

„В понеделник сутринта вече бях на снимачната площадка и трябваше да разсмивам хората, защото снимахме комедия“, разказва Крус.

Актрисата сподели, че именно тогава е открила силна подкрепа в лицето на своя колега Бен Стилър, който също преживял семейна трагедия.

Още по-болезненото било, че само две седмици по-рано Бен Стилър също изгубил майка си, легендарната актриса Ан Меара.

„Филмът не можеше да спре нито за него, нито за мен. Всеки път, когато видя Бен, си мисля: „През какво преминахме заедно“, споделя Пенелопе.

Страх за собственото ѝ здраве

Актрисата разказа и за друг тежък момент от живота си – когато лекарите се усъмнили, че има мозъчна аневризма.

Разкъсването на аневризма може да причини животозастрашаващ кръвоизлив в мозъка и първоначалната диагноза силно я изплашила.

„Имала съм много подобни страхове. За щастие всичко се оказа фалшива тревога, но това ме накара още повече да се грижа за здравето си“, казва тя.

Пенелопе подчертава, че води здравословен начин на живот.

„Не пия, не пуша и никога не съм обичала шумните купони. Без здраве нямаме нищо.“

Критика към здравеопазването за жените

По време на разговора актрисата изрази и разочарованието си от недостатъчното внимание, което се отделя на женското здраве.

„Шокиращо е, че десетилетия наред разполагаме с толкова ограничена информация за това как функционира женското тяло“, казва тя.

Според Крус финансирането на изследвания за заболявания, които засягат само жени, остава значително по-ниско.

„Погледнете средствата, които се отделят за такива заболявания. Те не получават дори половината от необходимите инвестиции“, отбелязва актрисата.

За майчинството и опасностите в социалните мрежи

Пенелопе говори открито и за семейния си живот със съпруга си Хавиер Бардем, за когото е омъжена от 2010 г. Двамата имат две деца – Лео и Луна.

Актрисата споделя, че най-важното за нея като родител е да създаде атмосфера, в която децата ѝ да се чувстват спокойни да говорят за всичко.

„Родителите ми ме възпитаха така, че винаги можех да разговарям с тях за всичко. Искам същото и за моите деца – да знаят, че могат да ми задават всякакви въпроси и никога няма да бъдат осъдени.“

Тя признава, че най-големите ѝ тревоги са свързани с влиянието на социалните мрежи върху младите хора.

„Толкова е трудно да си тийнейджър днес. Това, което момчетата и момичетата виждат онлайн, може да ги манипулира и обърка. Ако подобно нещо влияе дори на възрастните, представете си какво причинява на децата.“

Пенелопе споделя още, че се радва, че самата тя е израснала далеч от социалните мрежи.

„Пубертетът беше труден период за мен. Не мога да си представя какво би било, ако тогава имах телефон и постоянен достъп до социалните мрежи.“

В момента актрисата представя новия си филм „Поканата“, в който си партнира със Сет Роугън, Оливия Уайлд и Едуард Нортън. Лентата разказва историята на семейна двойка, чийто брак е в криза, а една на пръв поглед обикновена вечеря със загадъчните им съседи прераства в поредица от неочаквани събития.