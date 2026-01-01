Изпълняващият длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Асен Меджидиев разпореди вътрешни проверки на дейността на институцията за периода от 1 юни 2023 г. до 30 юни 2026 г. Те ще бъдат извършени от звено „Вътрешен одит“ и Инспектората към НЗОК.

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Проверките обхващат периода, през който Касата е била ръководена от Станимир Михайлов, проф. Момчил Мавров и доц. Петко Стефановски. Ще бъдат анализирани управленските решения, издадените актове, предприетите действия и свързаните с тях финансови аспекти.

По информация на НЗОК проверките са възложени по инициатива на д-р Меджидиев като част от цялостен преглед на работата на институцията след встъпването му в длъжност. Целта е да бъде направена обективна оценка на дейността на Касата през последните три години.

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Одитът ще обхване няколко основни направления – работата на отдел „Обществени поръчки“, дирекциите „Лекарствени продукти и диетични храни“ и „Медицински изделия и помощни средства“, както и дейността по заявяване, одобряване и заплащане на лечение на деца до 18-годишна възраст в България и чужбина (по реда на Наредба № 2 от 2019 г.)

От НЗОК посочват, че проверките са част от политиката на новото ръководство за повишаване на прозрачността, отчетността и доброто управление на институцията. Решението е мотивирано и от засиления обществен интерес към дейността на Касата и въпросите, поставени в публичното пространство относно работата на предишните ѝ ръководства.

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След приключването на проверките ще бъдат изготвени доклади с констатации и препоръки, а НЗОК ще информира обществеността за резултатите при спазване на законовите изисквания.