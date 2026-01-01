Певецът Емрах Стораро призна, че именно той е управлявал луксозния автомобил, заснет да преминава през пешеходната зона в парка на Созопол. Това се случва, след като полицията го призова да даде обяснения по случая, а срещу водача предстои да бъде съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.

Към момента продължава събирането на видеозаписи от камери в района и разпитът на свидетели. На водача на автомобила ще бъде съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.

Междувременно Емрах Стораро коментира случая в профилите си в социалните мрежи. Той призна, че именно той е управлявал автомобила и обясни, че е навлязъл в пешеходната зона, след като видял друга кола да преминава оттам и решил, че това е нормален път.

МВР проверява клип с автомобил в парка на Созопол, според очевидци зад волана е Емрах Стораро (ВИДЕО)

„Всеки ден се случват най-лошите работи в нашата държава. Отвличат се хора, убиват се, карат с безумна скорост, блъскат се и така нататък. И к'во се случва – Емрах е на първа страница, защото е минал на пешеходна зона. И то минах, защото видях, че друга кола мина преди мен и помислих, че е нормален път. Това нормално ли е според вас? Аз да съм на първа страница, след като се случват най-лошите работи в държавата, които си представяте“, казва певецът.

В друго видео Стораро твърди още, че и други автомобили са преминавали по същия пъ, но според него общественото внимание е било насочено единствено към неговия автомобил.

В друго видео той пише, че глобата за нарушението му е около 20 евро.