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Повече от 500 души са починали досега на фона на продължаващата епидемия от ебола в Демократична република Конго, съобщи днес министерството на информацията, цитирано от ДПА.

Министерството каза, че в страната има 1561 потвърдени случая на инфектирани с ебола, 506 от които са с фатален изход. 628 пациенти в момента се лекуват в болници и изолационни центрове, а 253 души са се възстановили.

Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията изразиха опасения, че пациенти, които са дали положителен резултат след тестване за наличие на болестта, често бягат от изолационните центрове, което затруднява усилията за овладяване на епидемията.

В съседна Уганда са регистрирани 19 случая, включително два смъртни, откакто епидемията избухна през май. Случаите в страната са свързани с епидемията в североизточната част на съседно ДР Конго.

Ебола се предава чрез пряк контакт с инфектирани телесни течности. 

Настоящата епидемия е свързана с щама „Бундибуджо“, който се оказа труден за овладяване поради липсата на одобрена ваксина или специфична терапия. Все пак неотдавна започнаха клинични изпитания на два вида антивирусна терапия.

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Владимир Арангелов/БТА
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