Центровете за контрол и превенция на заболяванията в Африка съобщиха, че се очаква в близките дни броят на смъртните случаи от ебола в Демократична република Конго да надхвърли 300, предаде ДПА.

По последни данни в ДР Конго са регистрирани 1188 потвърдени инфекции със смъртоносното заболяване, заяви на пресконференция ръководителят на специализирана здравна агенция към Африканския съюз д-р Жан Касея. Общо 291 от заразените са починали, добави той.

Въпреки че епидемията все още не е достигнала своя пик, 95% от болничните легла в ДР Конго са заети. "Трябва да изградим лечебни центрове и да увеличим капацитета", подчерта генералният директор на Центровете за контрол и превенция на заболяванията в Африка.

Бързото увеличаване на броя на заразените буди все по-голяма тревога. При нито една от миналите епидемии от ебола в Африка не е имало толкова много потвърдени случаи в рамките на първите пет седмици.

Ебола е животозастрашаващо заболяване, което се предава чрез физически контакт и контакт с телесни течности. Настоящата епидемия, за която властите съобщиха за първи път в средата на май, е особено трудна за овладяване, "отчасти поради липсата на ваксина или специфично лечение за разпространявания в момента щам Бундибугио".

Следващата седмица в Буния - столицата на силно засегнатата от епидемията провинция Итури, започват клиничните тестове на лекарства, отбеляза Касея. Той посочи, че ще бъдат направени тестове с антивирусния препарат ремдесивир, който е разработен от базирани в САЩ и Египет фармецевтични компании. Този препарат е предвиден за профилактично лечение след контакт с вируса.

Очаква се в близките дни в ДР Конго да бъде доставен и разработеният в САЩ медикамент MBP134.

Конгоанското правителство в четвъртък разпореди хората от засегнатите от ебола райони, които искат да пътуват из страната или да заминат за чужбина, да бъдат поставяни под 21-дневна карантина.