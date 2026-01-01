42-годишен мъж, осъждан за различни престъпления и наскоро излязъл от затвора, е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа заради нахлуване в жилище и отправяне на заплахи към млада жена в Радомир, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на 4 юли през нощта на телефон 112. Според информацията мъж разбивал входната врата на жилищен блок на ул. „Иван Вазов“ в града.

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Пристигналите на място полицейски служители установили 42-годишен мъж с постоянен адрес в Бобов дол, който живее в Радомир. По данни на 21-годишна жена, живееща в блока, той разбил входната врата на апартамента ѝ, нахлул вътре и отправил закани и заплахи за живота ѝ.

Първоначално мъжът е бил задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. След събиране на достатъчно доказателства е привлечен като обвиняем и с постановление на наблюдаващ прокурор задържан за срок до 72 часа.

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От полицията уточняват, че в нощта на инцидента той е бил употребил значително количество алкохол. Мъжът е осъждан многократно за различни престъпления и е изтърпявал ефективни присъди.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.