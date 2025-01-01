Мъж нахлу с ловна пушка в дом и заплаши собственика с убийство, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че на 12 декември в Районното управление в Пордим е подаден сигнал за престъпление в село Згалево.

35-годишен мъж съобщил, че около 21:00 часа в дома му е нахлул 34-годишен мъж, въоръжен с ловна пушка, и е отправил закани за убийство. По думите на пострадалия, заканите са възбудили основателен страх за живота му.

На мястото незабавно са изпратени полицейски служители. Извършен е разпит на пострадалото лице, а Районната прокуратура – Плевен е сезирана. По случая е образувано досъдебно производство.

По-късно същата вечер нападателят е засечен да управлява лек автомобил в плевенския квартал „Дружба“ в нетрезво състояние. При проверка с техническо средство е установено наличие на алкохол над допустимата норма. На мъжа е издаден талон за медицинско изследване и е предоставена кръвна проба за анализ.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа.