По-голямата част от хората по света не консумират достатъчно количество омега-3 мастни киселини. 76% от световното население не консумира препоръчваните дневни дози омега-3 мастни киселини, по-специално ейкозапентаенова киселина (EPA) и докозахексаенова киселина (DHA) сочи ново проучване.

Изследователите заявяват, че ползите за здравето от тези мастни киселини са „твърде важни, за да бъдат пренебрегнати“. Те препоръчват здравните власти да разработят официални политики за консумацията на омега-3 и да съветват обществеността как най-добре да набавя тези мастни киселини чрез храната, както и чрез добавки като рибено масло.

„Надяваме се, че тази работа ще помогне да се информират учените в областта на храненето, лекарите, производителите на храни и добавки, политиците и потребителските общности“, заяви Ан-Мари Минихейн, професор по нутригеномика в Медицинския факултет на Университета на Източна Англия в Норич, Англия.

Изследователите подчертаха, че ползите за здравето от омега-3 мастните киселини са важни на всеки етап от живота, особено за бременни жени, кърмачета и малки деца. Учените стигнаха до своите заключения след преглед на препоръчителните дневни дози омега-3 мастни киселини в над 100 страни. Те отбелязаха, че препоръките варират значително от страна до страна, което създава объркване сред обществеността, и подчертаха важността на последователни, основани на доказателства насоки.

Изследователите съобщават, че най-често препоръчваната доза за възрастни е 250 mg на ден от комбинация от EPA и DHA, с допълнителни 100 до 200 mg DHA за бременни жени. Те казват, че тези нива могат да бъдат постигнати чрез консумация на повече мазни риби, като сьомга или скумрия, или чрез добавки, когато е необходимо.

Авторите наскоро споделиха своите открития в Nutrition Research Reviews, издание на Cambridge University Press.

Експерти, които не са участвали в изследването, заявиха, че прегледът хвърля светлина върху важен въпрос. „То подчертава несъответствията в необходимото количество на приема на мастни киселини“, заяви д-р Ченг-Хан Чен, интервенционен кардиолог и медицински директор на Structural Heart Program в MemorialCare Saddleback Medical Center в Лагуна Хилс, Калифорния.

Ползи за здравето от омега-3 мастните киселини

Омега-3 мастните киселини са група от незаменими мастни киселини. Освен EPA и DHA, има и алфа-линоленова киселина (ALA). Тези киселини не се произвеждат от човешкото тяло, затова трябва да се набавят чрез храната или добавки.

Д-р Дейвид Кътлър, лекар по семейна медицина в Providence Saint John’s Health Center в Санта Моника, Калифорния, обясни, че мазнините, като омега-3, са важни, защото помагат на тялото ни да абсорбира други мастноразтворими хранителни вещества, включително витамини А, Е, D.

Омега-3 мастните киселини, по-специално от типа DHA, се считат за съществени за здравето на мозъка, кожата и очите. Изследванията са противоречиви относно другите ползи за здравето, които се осигуряват от адекватни нива на омега-3 мастни киселини. Въпреки това, предишни проучвания показват, че тези мастни киселини могат да подобрят здравето на сърцето, като понижават нивата на триглицеридите и повишават нивата на HDL, или „добрия холестерол“.

„Ползите от тези омега-3 мастни киселини се приписват главно на понижаването на нивата на триглицеридите в кръвния поток. Това е важно, ако имате необичайно високи триглицериди, и вероятно не е толкова важно, ако нивата на триглицеридите ви са нормални“, каза Кътлър пред Healthline.

Други изследвания сочат, че омега-3 мастните киселини могат да помогнат за подобряване нивата на кръвната захар и за намаляване на възпаленията. Експертите твърдят, че омега-3 мастните киселини са особено важни за бременните и кърмещите жени, тъй като тези мастни киселини са жизненоважни за здравето на мозъка на плода и бебетата.

Омега-3 мастните киселини са важни и за възрастните хора просто защото те са изложени на по-висок риск от някои от здравните проблеми, които мастните киселини могат да помогнат да се предотвратят. Симптоми, които показват ниско ниво на омега-3 мастни киселини в организма са: дразнене и сухота на кожата, сухи очи, болки в ставите и промени в структурата на косата.

Омега-3 мастни киселини: Диета срещу добавки

Експертите по здраве и хранене са единодушни, че най-ефективният начин за усвояване на омега-3 мастни киселини е чрез балансирана диета. Някои храни, които съдържат омега-3 киселини, са: мазни риби (например сьомга, херинга, стриди), рибено масло (например масло от черен дроб на треска), ленено семе, семена от чиа, ленено масло, соя и орехи.

Американската сърдечна асоциация (AHA) препоръчва консумацията на 280 грама мазна риба на седмица. Тези, които не могат да консумират достатъчно омега-3 киселини чрез храната си, могат да обмислят приемането на омега-3 добавки, които включват рибено масло и масло от водорасли.

Кътлър отправи предупреждение относно капсулите с рибено масло. Той отбеляза, че добавките не се регулират от държавни агенции, както лекарствата и други продукти. Той също така посочи, че може да има странични ефекти като гадене и диария. Освен това добавките с рибено масло могат да увеличат риска от кървене. Той обясни, че това е особено важно за всеки, който приема лекарства за разреждане на кръвта.

Чен по принцип не препоръчва добавки за повишаване нивата на омега-3. Той заяви, че изследванията не подкрепят идеята, че добавките ефективно повишават нивата на мастни киселини.

„Като цяло, препоръката е да се набавят мастни киселини чрез храната. Единственото, върху което влияят добавките, е портфейлът ви“, каза Чен.