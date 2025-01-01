Задържаха четирима мъже за побои в Пазарджишко през почивните дни, съобщиха от полицията.

42-годишен мъж бил нападнат от двама души, които го извели от обект и са го пребили. В резултат на това пострадалият е с избити зъби.

Задържани са 26-годишен мъж и негов 40-годишен съучастник - и двамата от село Сарая. Вечерта в петък на една от улиците на областния град възникнал скандал между 54-годишен мъж от Пазарджик, неговия 23-годишен син и техен 66-годишен съсед.

Разпрата бързо прераснала в побой, като бащата и синът нанесли удари в лицето на по-възрастния си опонент. Мъжът е с фрактура на челюстта. Той е транспортиран в пловдивска болница за лечение.

Разследваният се водят под надзора на прокуратурата.