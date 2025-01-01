В Хърватия е потвърден случай на проказа – заболяване, което е регистрирано за последно в страната преди повече от 30 години, съобщават хърватските медии.

От Клиничната болница в хърватския град Сплит съобщиха, че лицето, на което е поставена диагноза проказа, е работник от Непал, назначен на работа в Сплит, както и че той се лекува у дома и че няма причина за паника.

В предаването „Новини” на Хърватската телевизия (ХРТ) Мирела Павичич Ивеля, ръководител на отделението по инфекциозни болести в Клиничната болница в Сплит, заяви, че няма причина за паника и стигматизиране на чуждестранните работници.

"Рискът от предаването на болестта чрез социален контакт е нисък и не представлява опасност за по-широката част от населението", каза тя. Според нея повечето хора имат естествен имунитет, а и ваксинацията срещу туберкулоза също осигурява известна защита.

Мирела Павичич Ивеля обясни, че веднага след установяване на диагнозата пациентът е получил адекватна антибиотична терапия и са били уведомени епидемиолозите от Института за обществено здраве на Сплитско-далматинската област.

Министерството на здравеопазването е потвърдило пред ХРТ новината, че пациентът е чуждестранен работник от Непал, който живее в Хърватия със семейството си от две години.

Министърът на здравеопазването на Хърватия Ирена Хръстич е заявила за ХИНА, че появяването на болестта е „последствие от сериозни миграции, които съществуват по света, включително и в Република Хърватия“. Според нея този изолиран случай е правилно разпознат от лекарите и във връзка с него е проведено епидемиологично разследване.

Хръстич допълни, че хората, които са били в контакт с болния са получили адекватна терапия, като каза, че няма причина за стигматизация или паника, а що се отнася до чуждестранните работници, за тях ще бъде въведен по-строг здравен контрол.

Хърватският институт за обществено здраве информира в съобщение, цитирано от хърватските медии, че Хърватската здравна система е напълно подготвена за всяка епидемиологична ситуация, независимо дали е често срещана или не.

"Всяко заболяване се овладява чрез бърза диагностика и приемане на епидемиологични и лечебни мерки. В случай на потвърдено заболяване се провежда стандартна епидемиологична процедура: пациентът получава необходимата терапия, идентифицират се близките контакти на болния, които след това се изследват и, ако е необходимо, се наблюдават или лекуват превантивно. За близък контакт, според определението на Световната здравна организация, се счита лице, което е било в дългосрочен, редовен и пряк контакт с нелекуван пациент, например членове на семейството. Този целенасочен подход гарантира защита на здравето на населението без ненужно нарушаване на обществения ред", се казва в съобщението на Хърватския институт за обществено здраве.