Втори случай на проказа в Румъния беше потвърден вчера в северния град Клуж-Напока, след като ден по-рано беше регистриран първи случай на болестта, съобщава телевизия "Диджи 24", като уточнява, че други две лица, които са били в контакт със заразените, също се изследват.

Заразените са жени, които работели като масажистки в СПА салон, а здравните власти са разпоредили временно затваряне на заведението за извършване на пълна дезинфекция.

Здравният министър Александру Рогобете заяви, че клиентите на центъра засега не е необходимо да се подлагат на медицински изследвания.

Втората жена, при която е потвърдена болестта, е сестра на първата. Те са съответно на 21 и 25 години и са се явили в Окръжната болница в Клуж в края на ноември. Лабораторните изследвания са потвърдили наличието на бактерията.

Двете жени са пътували през септември в Азия при майка си, която страдала от тази инфекциозна болест, и са се заразили по време на престоя си.

След потвърждаването на болестта властите са наредили временно затваряне на СПА салона и пълна дезинфекция, а всички служители са насочени към медицински преглед.

"Клиентите на центъра не трябва да се безпокоят, нито да си правят изследвания, защото Държавната здравна инспекция и Дирекцията за обществено здраве ще проведат обстойно епидемиологично разследване, включително на клиентите от последния период", посочи министърът.

Той уточни, че предаването на болестта изисква продължителен период на контакт и изтъкна, че ситуацията "не представлява опасност за общественото здраве".

Последният случай на проказа в Румъния беше потвърден преди 44 години, сочат данни на здравното министерство, цитирани от Ройтерс.