Всеки един от вас е герой. Всеки един от вас трябва да знае, че сте достойни и работата, която вършите се оценява ежедневно от гражданите, особено от тези, които са се докоснали до вашия професионализъм и желание да изпълнявате мисия и дълга, на който сте се обрекли. Това каза в словото си по време на годишната церемония „Полицай на годината“ министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов.

Той добави, че на тази церемония се отличават хора, които са направили повече от това, което се изисква, но акцентира, че в професията това „повече“ е ежедневие, а не изключение. Вие сте надеждният гарант за запазване на гражданския мир в страната. И изпълнявате тази мисия достойно, и с цената да издържите понякога дори на агресия срещу вас самите, каза още Митов.

По думите му често критиките натежават над добрите думи, особено в турбулентни времена на противопоставяне затова според него е важно да се отдаде заслуженото на мъжете и жените в униформа, които защитават реда и дават поводи за гордост.

Вие сте тези, които влизате, когато има риск и оставате. когато е трудно, а това не се учи от наредби и инструкции, това е характер. От вас зависи честта на професията, сигурността на гражданите и силата на държавата, посочи още министърът на вътрешните работи в оставка.

На тазгодишната церемония „Полицай на годината“ индивидуалният приз получи Кристин Иванов, старши полицай в сектор „Патрулно-постова дейност и масови мероприятия“ от Зоналното жандармерийско управление – Монтана към дирекция „Жандармерия“ на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

Колективната награда „Полицай на годината“ е за отдел „Наркотици“ в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Отделът има 26 реализации по линия на трафик, производство и разпространение на наркотици. Наградата беше връчена от главния секретар на МВР Мирослав Рашков.