Мъж застреля котката на свой съсед в Искър, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в частен имот, където 69-годишен мъж е застрелял животното, собственост на негов съгражданин.

Животното е починало на място от изстрел с въздушна пушка. Сигналът е подаден от собственика на животното на 12 декември. Направен е оглед от полицейски инспектор и ветеринарен лекар.

Тялото на котката е иззето за аутопсия. Установен е стрелецът. Извършено е претърсване на дома му. Той е предал доброволно въздушна пушка и кутийка с 19 чашки за въздушна пушка.