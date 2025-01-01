Усилията за постигане на прекратяване на огъня между Украйна и Русия се очаква да продължат днес в Берлин, предаде ДПА.

Конкретните предложения, които в момента се обсъждат, все още не са известни. Администрацията на САЩ изглежда е признала, че има възможности за напредък в преговорите в Берлин, тъй като изпращането на делегация в Германия бе обвързано с такива очаквания. Делегацията на САЩ пристигна в Германия вчера.

Днес следобед се очаква германският канцлер Фридрих Мерц и украинският президент Володимир Зеленски да участват в икономически преговори. Довечера Мерц ще посрещне европейски лидери в канцлерството в Берлин, за да обсъдят напредъка по преговорите за Украйна.

Вчера Зеленски и няколко негови съветници се срещнаха за консултации в канцлерството със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на президента Доналд Тръмп.

Все пак не е ясно дали и в какъв формат разговорите на ниво съветници между представители на САЩ и Украйна ще продължат днес.

"Приносът на европейците и на Украйна към мирния план на Тръмп едва ли ще бъде конструктивен", заяви същевременно Юрий Ушаков, съветникът по външната политика на руския президент Владимир Путин, по руска държавна телевизия преди началото на преговорите в Берлин.