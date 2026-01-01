Общо 75% от подадените сигнали от граждани за нередности в системата „Call Sofia“ през 2025 г., не са разрешени, заявиха представители на „Спаси София“ на брифинг пред медиите.

За миналата година са постъпили 134 000 сигнала, като едва 25% от тях са изцяло приключили, а 50% са получили уведомление, което е под формата на получено писмо за приет сигнал, каза общинският съветник от групата на "Спаси София" в Столичния общински съвет (СОС) Гергин Борисов. Когато бъде подаден сигнал в платформата, той се превръща в писмо. Създава се усещане за бързо подаване на сигнали за проблеми, но пристигайки в администрацията, те се забавят, обясни той.

Над 130 000 сигнала годишно пристигат в системата, а голяма част от тях остават неразрешени, заяви председателят на групата на "Спаси София" в СОС Борис Бонев. Екипът от експерти на „Спаси София“ започна пълен анализ на платформата „Call Sofia“ преди четири години и на множество срещи със зам.-кмета по дигитализация на Столичната община Иван Гойчев представихме предложенията си за подобряване, обясни той. По думите му в момента общинските съветници работят с две системи за документооборот.

Никола Калудов от екипа по дигитализация на „Спаси София“ представи предложенията за промяна в системата, сред които са възможност за искане за допълнителна информация по сигналите с цел провеждане на диалог с общината, въвеждане на чатбот, помагащ за разпределянето на сигналите към отговорната институция. Предложено беше още агрегиране на сигнали с цел разпознаване при докладване на един и същ проблем за приоритизирането му, въвеждане на единен телефон за всички сигнали, както и налагане на административна санкция на служители, които отговарят на хартия на дигитално подадени сигнали.

В момента общината използва остаряла система, която няма модул за напомняне за изтичане на срок или за проследяване на действащи отпуски или други отсъствия, каза Гергин Борисов и допълни, че е създаването на „бърза писта за проблеми“ за пътната безопасност ще позволи сигналите да се обработват на място.

От Столична община съобщиха, че се предвижда проект за подобряване на платформата call.sofia.bg, който да улеснява и ускорява подаването на сигнали от жителите на София.