В началото на февруари очаквам, че много хора ще излязат на протест с искания за увеличаване на доходите - това каза пред NOVA NEWS президентът на КНСБ Пламен Димитров.

„Не успях да разбера защо вторият вариант на бюджета беше наречен крадлив. В увеличението на пенсиите, в увеличението на заплатите? Питах Асен Василев – не можа да ми обясни. С бюджета са свързани хора, работещи в държавните и общинските институции”, обясни Димитров. Синдикалистът посочи, че става дума за 600 хиляди души, които са зависими от бюджета, като 126 хиляди от тях работят в държавни или общински предприятия.

Димитров даде примери сектори, в които има недоволство. В това число влизат служителите в БДЖ, които към момента не са получили нужните субсидии и увеличение и се готвят за протести, В градския транспорт най-вероятно ще се повтори недоволството, защото няма заложен ръст на заплатите, предполага той. В "Български пощи" увеличението е нулево. 360 хиляди от тези 600 хиляди са хора, заети в сферата на образованието, здравеопазването и др., аргументира опасението си Димитров.

За читалищата той каза, че има подписка от 2000 души, които са заявили, че са готови за стачка. Той заяви, че синдикалистите искат хоризонтална политика по доходите. Президентът на КНСБ каза още, че когато няма увеличение в публичния сектор, частният също изчаква.

Синдикалистът коментира и проверките, свързани с еврото. Според него има необоснован скок в цените на някои места. Димитров добави, че при млечните продукти надценката в магазините е много висока и заяви, че КЗК трябва да се намеси.

В политически план президентът на КНСБ смята, че ще влезем в спирала от избори. Според него се очаква Румен Радев да излезе на политическата сцена.