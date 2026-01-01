Центърът за градска мобилност (ЦГМ) с важно съобщение за пътниците, които използват годишни карти. ЦГМ обяви сумите за предстоящите вноски по годишните карти на разсрочено плащане и условията за закупуване на нови карти.

При персонализираните карти

Ако сте заплатили първа или втора вноска през 2025 г. и ви предстои заплащане на втора или трета вноска, то те ще бъдат съответно:

Втора вноска - 61,36 € / 120.00 лв.;

Трета вноска - 51,13 € / 100.00 лв.

Ако закупите годишна карта на разсрочено плащане сега, вноските са:

Първа вноска - 75.00 € / 146.69 лв.,

Втора вноска - 60.00 € / 117.35 лв.;

Трета вноска - 54.00 € / 105.61 лв.

При неперсонализираните карти

Ако сте заплатили първа или втора вноска през 2025 г. и ви предстои заплащане на втора или трета вноска, то те ще бъдат съответно:

Втора вноска - 102.26 € /200 .00 лв.;

Трета вноска - 76.69 € / 150.00 лв.

Ако закупите годишна карта на разсрочено плащане сега, вноските са:

Първа вноска - 125.00 € / 244.48 лв.,

Втора вноска - 100.00 € / 195.58 лв.;

Трета вноска - 80.00 € / 156.47 лв