Месечната финансова подкрепа за хора с трайни увреждания ще се увеличи с 19,7% през 2026 г. Повишението е заради по-високия размер на линията на бедност, от която се определят помощите по Закона за хората с увреждания.

Първото плащане на по-високия размер на помощите ще е през февруари, когато Агенцията за социално подпомагане ще преведе средствата за януари. Изплащането на всички видове помощи през 2026 г. ще е в евро.

Месечната финансова подкрепа за хората с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност или пенсия за военна инвалидност, или пенсия за гражданска инвалидност, или наследствена пенсия, ще се увеличи на 222,66 евро.

Социалните помощи за декември ще се изплащат средата на януари

Хората с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест ще получават по 117,19 евро.

За хората с над 90 на сто степен на увреждане помощта ще се увеличи на 97,66 евро.

Хората с от 71 до 90 на сто степен на увреждане ще вземат по 58,59 евро, а тези с между 50 и 70,99 степен на увреждане – по 27,34 евро.

По-високият размер на линията на бедност ще повиши и еднократната помощ за покриване на инцидентно възникнали здравни, образователни, битови и други жизненоважни потребности. Максималният ѝ размер ще стане 1171,89 евро.

От януари 2026 г. се повишава и основата за подпомагане, на чиято база се определя диференцираният доход, който дава право на месечна социална помощ. По този начин повече хора и семейства в затруднена ситуация ще получават подкрепа от държавата.

Изплащането на всички видове помощи в евро ще започне от 15 януари. За да получат помощите си в новата валута, хората не трябва да предприемат никакви действия. Размерът им ще бъде преизчислен автоматично. Единствено в случай че има промяна в банковата им сметка или желаят промяна в начина на изплащане, хората следва да подадат заявление в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Информация за размерите в евро на всеки отделен вид помощ е публикувана на сайта на Агенцията за социално подпомагане в рубрика „Подпомагане“.