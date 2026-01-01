Очаква се депутатите да разгледат промените в т.нар. удължителен закон за държавния бюджет и да ги гласуват на второ четене.

Парламентът прие на първо четене удължителния бюджет на България на 13 март, който ще позволи на страната да работи в продължение на три месеца след 31 март. За гласуваха 174 депутати, 23 от "Възраждане" против.

Удължителният закон за бюджета предвижда, че допълнителните разходи и трансфери по държавния бюджет, произтичащи от влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет за увеличение на заплати и социални плащания, могат да се финансират за сметка на наличности от предходната година с изключение на средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.

Удължителният закон позволява на държавата да харчи до размера на разходите за същия месец на изминалата година, но не повече от събраните от държавата приходи. Данните за февруари тази година сочат, че хазната е на дефицит от 900 милиона евро.