Платеният абонамент за паркиране в централната част на Берковица от днес е премахнат. Това става с решение на Общинския съвет от 27 февруари, съобщиха от Община Берковица.

От местната администрация казаха за БТА, че в Берковица няма и не е имало синя зона, но в последните години е имало платен абонамент за паркиране, който се е плащал на година или на месец, и е бил използван от собственици на магазини, банки и други учреждения, които са си резервирали паркомясто за автомобил в центъра на града.

Сега тази практика се прекратява, а Общината премахва табелите за платено паркиране.

От днес паркирането в центъра на Берковица ще се осъществява на обозначените за целта места, съгласно Закона за движение по пътищата и въведената хоризонтална и вертикална организация на движението, уточниха от Община Берковица.