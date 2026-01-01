Европа не участва във войната в Иран, Европа няма интерес от война с неясен изход, това не е войната на Европа, но гаранция са европейските интереси, каза върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

Политическите цели на тази война са неясни. Войните лесно се започват и е много трудно да бъдат прекратени, добави тя на пресконференция след днешното заседание на европейските външни министри в Брюксел.

Обсъждахме как Ормузкият проток да остане отворен. Разширихме допълнително санкциите срещу Иран и това е послание, че бъдещето на страната не може да бъде изградено на репресии, посочи Калас. Две седмици след началото на войната в Иран военните способности на Техеран са ограничени, но се вдигна разрушителна ударна вълна за икономиката и сигурността. Участниците в днешното заседание посочиха, че целта им е успокояване на обстановката и осигуряване на свобода за корабоплаването, добави Калас.

Въпреки решението на САЩ за санкциите срещу руския петрол, ЕС запазва своите санкции, уточни тя. Ако искаме войната в Украйна да свърши, Москва трябва да има по-малко, а не повече пари за воденето на военни действия. Приемането на решенията за налагане на нови санкции срещу Русия и за осигуряване на заем за Украйна от 90 млрд. евро много закъснява, допълни върховният представител. Калас отбеляза, че днес европейските външни министри са потвърдили, че Украйна остава за ЕС основен приоритет по отношение на сигурността.