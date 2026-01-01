Саркози
Саркози / БГНЕС / EPA / TERESA SUAREZ

Бившият френски президент Никола Саркози се яви отново в съда по време на повторен процес по обвинения, че е търсил финансиране от Либия за предизборната си кампания през 2007 г. – дело, по което миналата година той беше вкаран в затвора, предаде АФП.

Саркози, който отрича обвиненията, обжалва решение на по-ниска инстанция от миналата година, която го призна за виновен в опит да получи средства от режима на Муамар Кадафи за кампанията, с която спечели президентските избори.

Той стана първият френски държавен глава в съвременната история, който е лежал в затвора, като изтърпя 20 дни лишаване от свобода, преди да бъде освободен до разглеждане на жалбата му. 

 

По темата

