Бившият френски президент Никола Саркози се яви отново в съда по време на повторен процес по обвинения, че е търсил финансиране от Либия за предизборната си кампания през 2007 г. – дело, по което миналата година той беше вкаран в затвора, предаде АФП.
Саркози, който отрича обвиненията, обжалва решение на по-ниска инстанция от миналата година, която го призна за виновен в опит да получи средства от режима на Муамар Кадафи за кампанията, с която спечели президентските избори.
Nicolas Sarkozy est arrivé à la Cour d'appel de Paris pour son procès dans l'affaire du présumé financement libyen de sa campagne de 2007. Il avait été condamné à 5 ans de prison ferme en première instance. L'ancien président clame son innocence et sera rejugé aux côtés de 9… pic.twitter.com/y6qfaI5Vhk— M6 Info (@m6info) March 16, 2026
Той стана първият френски държавен глава в съвременната история, който е лежал в затвора, като изтърпя 20 дни лишаване от свобода, преди да бъде освободен до разглеждане на жалбата му.