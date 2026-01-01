Френски съд трябва да се произнесе днес дали бившият президент Никола Саркози може да избегне изтърпяване на допълнителна ефективна присъда, след като адвокатът му поиска обединяване на две наказания по отделни дела.

Президентът на Франция в периода 2007–2012 г. е изправен пред поредица от съдебни проблеми след напускането на властта.

Миналата година Саркози стана първият президент на съвременна Франция, който е лежал в затвора, след като изтърпя 20 дни лишаване от свобода по дело, свързано с предполагаемо либийско финансиране на предизборната му кампания през 2007 г. Бившият държавен глава е подал жалба срещу присъдата.

71-годишният политик има и две окончателни осъдителни решения по други дела.

През декември 2024 г. той изчерпа последната си правна възможност в т.нар. дело „Бисмут“, свързано с опит за извличане на облаги от съдия. Саркози изтърпя наказание с електронна гривна на глезена, която беше свалена през май миналата година след няколко месеца носене - възможност, предоставена заради възрастта му.

През ноември миналата година получи втора окончателна присъда по т.нар. дело „Бигмалион“, свързано с незаконно финансиране на неуспешната му кампания за преизбиране през 2012 г., след като най-висшият съд на Франция потвърди наказание от шест месеца лишаване от свобода.

По време на закрито заседание в края на февруари бившият президент поиска шестмесечната му ефективна присъда по делото „Бигмалион“ да се счита за изтърпяна заради електронната гривна, която носеше миналата година по делото „Бисмут“.

Адвокатът му Венсан Дезри отказа коментар след заседанието, но по-рано заяви пред АФП: „Искането за обединяване на присъди е изключително рутинна процедура.“

Подобна молба може да бъде разгледана само ако са изпълнени определени условия, включително наказанията по отделните дела да са от еднакъв характер и всички възможности за обжалване да са изчерпани.

Саркози ще се яви отново в съда на 16 март по обжалването на делото, свързано с предполагаемото либийско финансиране на по-ранната му президентска кампания.

Бившият президент, който отрича обвиненията, беше осъден на пет години затвор за участие в престъпен заговор.

Саркози е първият френски държавен глава, който е влизал в затвора след Филип Петен - ръководителят на режима на Виши, сътрудничил на нацистите, който беше лишен от свобода след Втората световна война.

Въпреки съдебните проблеми, които го преследват след края на президентския му мандат, той продължава да бъде влиятелна фигура във френската десница.