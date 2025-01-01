Апелативният съд в Париж разпореди освобождаването на Никола Саркози, който беше в затвора от 20 дни след осъждането му по делото за Либия, и го постави под съдебен контрол.
🚨🇫🇷 ALERTE INFO | Nicolas Sarkozy est LIBÉRÉ de PRISON et placé sous contrôle judiciaire. pic.twitter.com/Pb4M1xR09e— AlertesInfos (@AlertesInfos) November 10, 2025
При разглеждането на молбата му прокуратурата поиска освобождаването от затвора под съдебен контрол на бившия президент, който се яви по видеоконферентна връзка от затвора „Ла Санте“, предаде АФП.
La libération de Nicolas Sarkozy est une bonne nouvelle pour notre démocratie.— Laurent Jacobelli (@ljacobelli) November 10, 2025
Nous saluons cette décision de justice et réaffirmons notre attachement à l’État de droit ainsi qu’à la présomption d’innocence. L’exécution provisoire, utilisée de manière abusive, a rappelé combien… pic.twitter.com/IpsfDyjrDq
Съдът му наложи разширена „забрана за контакт“, по-специално с министъра на правосъдието Жерал Дарманен, и за напускане на националната територия.