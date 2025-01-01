Бившият френски президент Никола Саркози критикува решението на съда, което го призна за виновен по обвинението в престъпно сдружаване. Саркози определи присъдата като „изключително сериозна за върховенството на закона“. Той добави, че „ще спи в затвора с вдигната глава“.
Бившият лидер беше осъден на 5 години и ще бъде въдворен в затвора, независимо дали ще обжалва, предаде АФП.
🔴 Nicolas Sarkozy condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt différé, 100 000 euros d'amende et privation des droits civiques et civils.— Le Parisien (@le_Parisien) September 25, 2025
Notre DIRECT ➡️ https://t.co/mjX4kxmd2I pic.twitter.com/nu6WiI9bgT
Обграден от съпругата си – модел и певица Карла Бруни-Саркози, той заяви пред журналисти, че ще обжалва решението и че ще „спи в затвора с вдигната глава“, след като съдът постанови той да бъде въдворен в затвора на по-късен етап.
Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere sui fondi di Gheddafi, rischia 5 anni di carcere https://t.co/UL69T4S2w7— L'HuffPost (@HuffPostItalia) September 25, 2025
Прокуратурата твърдеше, че Саркози, който винаги е отричал обвиненията, е сключил сделка с Кадафи през 2005 г., когато е бил вътрешен министър на Франция, за да получи финансиране за кампанията си в замяна на подкрепа за тогава изолираното либийско правителство на международната сцена.
Sentencia histórica en Francia. Por primera vez un tribunal condena a un ex presidente a entrar en prisión. Nicolás Sarkozy, 5 años de prisión por asociación ilícita. Esta vez el recurso a instancias superiores no le libra de la prisión provisional pic.twitter.com/JZeIahcq2G— Mavi Doñate (@mavidonate) September 25, 2025
Съдът призна Саркози за виновен по обвинението в престъпно сдружаване в схема от 2005 до 2007 г., с която е финансирана кампанията му с пари от Либия в замяна на дипломатически услуги.
Un naufrage judiciaire. Treize ans d’enquête, des millions d’euros engloutis… et Nicolas Sarkozy condamné à cinq ans de prison, avec exécution provisoire, dans une affaire où la justice reconnaît qu’il n’y a aucune preuve de financement et qu’il n’a pas touché un euro. Dingue. https://t.co/qiwSkudWaA— Jules Torres (@JulesTorres17) September 25, 2025
В същото време той беше оправдан по три други обвинения – пасивна корупция, незаконно финансиране на изборна кампания и укриване на присвояване на публични средства.