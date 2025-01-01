Никола Саркози
Никола Саркози

Бившият френски президент Никола Саркози критикува решението на съда, което го призна за виновен по обвинението в престъпно сдружаване. Саркози определи присъдата като „изключително сериозна за върховенството на закона“. Той добави, че „ще спи в затвора с вдигната глава“.

Бившият лидер беше осъден на 5 години и ще бъде въдворен в затвора, независимо дали ще обжалва, предаде АФП.

Обграден от съпругата си – модел и певица Карла Бруни-Саркози, той заяви пред журналисти, че ще обжалва решението и че ще „спи в затвора с вдигната глава“, след като съдът постанови той да бъде въдворен в затвора на по-късен етап.

Прокуратурата твърдеше, че Саркози, който винаги е отричал обвиненията, е сключил сделка с Кадафи през 2005 г., когато е бил вътрешен министър на Франция, за да получи финансиране за кампанията си в замяна на подкрепа за тогава изолираното либийско правителство на международната сцена.

Съдът призна Саркози за виновен по обвинението в престъпно сдружаване в схема от 2005 до 2007 г., с която е финансирана кампанията му с пари от Либия в замяна на дипломатически услуги.

 

 

В същото време той беше оправдан по три други обвинения – пасивна корупция, незаконно финансиране на изборна кампания и укриване на присвояване на публични средства. 

БГНЕС
