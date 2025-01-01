Френската прокуратурата поиска освобождаването под съдебен контрол на бившия президент Никола Саркози по време на разглеждането на молбата му пред Апелативния съд в Париж, предаде АФП.
🚨‼️🇫🇷 URGENT - Nicolas Sarkozy va être libéré de prison. (Direct) pic.twitter.com/k8NtADZctI— Actu & Politique (@actuetpolitique) November 10, 2025
„Рискът от неправомерно съгласуване и натиск върху свидетелите обосновава искането за поставяне под съдебен контрол“, посочи генералният прокурор Дамиен Бруне, като поиска „да бъде уважена молбата на Никола Саркози“ за освобождаване.
Никола Саркози се яви по видеоконферентна връзка от парижкия затвор „Ла Санте“ заедно с двама от адвокатите си.
🔴🇫🇷 SUIVI – Nicolas Sarkozy : « Je n’ai jamais eu l’idée folle de demander à M. Khadafi quelque financement que ce soit. » L’ex-président décrit une épreuve “très dure” et salue “l’humanité exceptionnelle” du personnel pénitentiaire.#Sarkozy #Justice #France pic.twitter.com/mwrVcVCFRX— Media Express (@media_express_e) November 10, 2025
Решението по молбата за освобождаване на Саркози ще бъде обявено днес в 13:30 ч. френско време (14:30 българско).