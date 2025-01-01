/ БТА / Christophe Ena

Френската прокуратурата поиска освобождаването под съдебен контрол на бившия президент Никола Саркози по време на разглеждането на молбата му пред Апелативния съд в Париж, предаде АФП.

„Рискът от неправомерно съгласуване и натиск върху свидетелите обосновава искането за поставяне под съдебен контрол“, посочи генералният прокурор Дамиен Бруне, като поиска „да бъде уважена молбата на Никола Саркози“ за освобождаване.

Никола Саркози се яви по видеоконферентна връзка от парижкия затвор „Ла Санте“ заедно с двама от адвокатите си.

Решението по молбата за освобождаване на Саркози ще бъде обявено днес в 13:30 ч. френско време (14:30 българско).

БГНЕС, АФП
Свят