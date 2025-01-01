Никола Саркози вече е в затвора „Санте“.

Бившият президент на Франция влезе в затвора заради схема за получаване на либийски пари за предизборната си кампания през 2007 г., превръщайки се в първия бивш лидер на държава от Европейския съюз, който ще изтърпи ефективна присъда.

В "Санте" има сектор за затворници, които са поставени под специална защита, защото, например, са публично известни личности, уточнява агенцията.

„Днес сутринта в затвора не влиза бивш президент на републиката, а невинен човек. Нямам никакво съмнение. Истината ще възтържествува“, написа той в X.

„Ако непременно искат да спя в затвора, ще спя там — но с високо вдигната глава“, каза бившият френски президент след произнасянето на присъдата на 25 септември.

Саркози ще бъде първият френски лидер, изпратен зад решетките след Филип Петен — ръководителя на колаборационисткия режим във Виши, осъден след края на Втората световна война. Очаква се той да бъде държан в самостоятелна килия от 9 квадратни метра в изолаторното отделение на затвора, за да бъде избегнат контакт с други затворници и разпространение на снимки чрез контрабандно внесени мобилни телефони.

Колко време ще прекара в ареста остава неясно. Председателят на съда Натали Гаварино заяви, че престъпленията са с „изключителна тежест“ и разпореди Саркози да бъде затворен, дори ако обжалва.

Адвокатът на Никола Саркози заяви, че е подадена молба за освобождаването му, малко след като бившият френски президент влезе в затвора.

„Подадена е молба за освобождаването на Никола Саркози“, каза адвокатът Кристоф Инграйн. Съдът ще има 2 месеца да разгледа искането. Докато не вземе решение, Саркози ще прекарва по-голямата част от времето си в изолация, с едночасова самостоятелна разходка дневно.

Седемдесетгодишният Саркози, който беше президент на Франция между 2007 и 2012 г., бе признат за виновен в престъпна конспирация заради опитите на негови близки сътрудници да набавят средства за успешната му предизборна кампания през 2007 г. от Либия по време на управлението на покойния диктатор Муамар Кадафи.

Парижкият наказателен съд го оправда по други обвинения - в подкуп, незаконно финансиране на кампания и облагодетелстване от присвояване на публични средства.

Съдът разпореди присъдата да влезе в сила от днес, въпреки че защитата на бившия президент обжалва. Саркози винаги е отричал категорично обвиненията.

Поради възрастта си той има право да подаде молба за условно освобождаване веднага след влизането си в затвора. Това важи за затворници във Франция, които са на 70 и повече години.

Саркози беше приет от настоящия президент на Франция Еманюел Макрон в Елисейския дворец в петък. Министърът на правосъдието Жералд Дарманен обяви, че ще посети Саркози в затвора.