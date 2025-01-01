Бившият френски президент Никола Саркози днес ще разбере датата за предстоящото си лишаване от свобода.

На 25 септември Парижкият наказателен съд призна бившия държавен глава за виновен в участие в пресътпна група и че е позволил на най-близките си сътрудници да се сближат с Либия на Муамар Кадафи с цел незаконно финансиране за успешната му президентска кампания през 2007 г.

Независимо от факта, че той обжалва решението на съда, Никола Саркози ще бъде лишен от свобода поради издадената срещу него заповед за задържане с предварително изпълнение. Мярка, която съдът обоснова с „изключителната тежест на деянията“, извършени от политически лидер, който по това време се е стремял към най-високия пост в републиката".

За разлика от другите двама души, осъдени на задържане в този процес, посредникът Александър Джури и банкера Уахиб Насер, на Никола Саркози, който винаги се е отзовавал на съдебни призовки, бе дадено време преди задържането му, за да направи професионална подготовка.

Бившият десен лидер днес трябва да се яви пред Националната финансова прокуратура, която ще го информира за датата и мястото на задържането му.



Арестът теоретично би трябвало да се състои в рамките на четири месеца след тази призовка, но Никола Саркози ще бъде хвърлен в затвора „сравнително скоро“, съобщи съдебен източник пред АФП по време на присъдата. По принцип в региона на Париж разпределението в затворите се извършва по азбучен ред. Но за да се гарантира безопасността му, бившият президент може да бъде затворен в специално отделение или в изолатор. В района на Париж само два затвора разполагат с тези условия - Ла Санте в Париж и Фльори-Мерожис в Есон.

След влизането му в затвора, защитата на 70-годишния Никола Саркози ще може да подаде искане за освобождаване до Апелативния съд. Съдът разполага с максимум два месеца, за да се произнесе по това искане. Ако бъде отхвърлено, Саркози ще може да подаде нови искания. Според в. "Фигаро" миналата сряда Саркози е събрал около сто бивши колеги, включително настоящия генерален секретар на Елисейския дворец Еманюел Мулен, за „прощална напитка“ в заведение в Булонската гора.

„Аферата Драйфус започна с фалшификация!. Граф Монте Кристо започва с фалшификация! Всеки път истината винаги триумфира, само въпрос на време е,“ казал Саркози по време на сбирката.

Критикувано от десницата и крайната десница, лишаването от свобода на Никола Саркози преди обжалването му се счита за „справедливо“ от 61% от анкетираните, в сравнение с 38%, които го намират за „несправедливо“, според анкета на Elabe за BFMTV, проведена онлайн от 29 до 30 септември с извадка от 1002 души.

На първа инстанция съдът счете, че паричните потоци наистина са дошли от Либия, но не бе доказано, че те са постъпили в касата за предизборната кампания на Саркози. Въпреки това, според закона, това е достатъчна, за да се характеризира като престъпно сдружаване, дори ако преследваната цел в крайна сметка не се е осъществила.

Ако тримата задържани по либийското дело останат в затвора, съдът разполага с шест месеца, за да организира нов процес, период, който може да бъде подновяван два пъти, ако е надлежно обоснован. След изтичане на осемнадесет месеца, ако заседанието по същество не може да се проведе, обвиняемите се освобождават незабавно, освен ако не са задържани на друго място по други дела.