Френски и европейски медии коментират днес оживено осъдителната присъда срещу бившия френски президент Никола Саркози, обобщава Франс прес.

От „По дяволите, 5 години“ до „Смъртоносен удар“, това са някои от заглавията на изданията, посветени на това, че вчера Саркози беше осъден на пет години затвор заради финансирането на предизборната му кампания за изборите през 2007 г., дошло от либийския диктатор Муамар Кадафи. Тази присъда е исторически прецедент в една страна, преживяваща политически вълнения.

„Саркози беше президент на Франция за пет години и сега ще трябва да лежи в затвора за същия период“, коментира германското издание „Билд“. „Досега не е имало бивш френски президент зад решетките“, допълва то.

"Един президент в затвора“, пише на първа страница изданието „Кроа“ и публикува снимка на излизащия от съда Саркози с изтерзано лице. Изданието отбелязва, че това е изключително тежка присъда.

Според изданието „Лез Еко“ присъдата е поредния епизод от една сага, в която властта във Франция губи сакралния си имидж. Този имидж вече пострада от непопулярни решения на настоящия президент Еманюел Макрон. А сега един бивш президент нанася финалния удар.

Според „Фигаро“ присъдата на Саркози е абсурдна и неразбираема, произнесена в отсъствието на осезаеми доказателства. Изданието се пита дали Саркози не плаща цената на неособено любезни думи, които едно време е изричал по адрес на магистратите. Дали не става дума за уреждане на политически сметки?, допълва вестникът.

В. „Либерасион“ коментира, че тази история е показала, че пропастта между французите и политиците, които ги представляват, се разраства, като от всичко това печели крайната десница, която никога не е била толкова близо до властта.

Според италианското издание „Авенире“ случаят опетнява още повече авторитета на политическата класа. Въпреки че не заемаше официална роля, Саркози продължи да играе ролята на вдъхновител и на съветник в сянка на консервативния лагер и то до такава степен, че дори настоящият премиер Себастиан Льокорню закусва с него в първите часове, след като беше номиниран за премиер, добавя изданието.

Според Би Би Си осъдителната присъда е срещу един егоцентричен политик, който е и много влиятелен и който не е преставал да подлага на изпитание границите на закона, за да постигне целите си. Сега Саркози е там, където беше преди – доминира в новините и разделя нацията, допълва медията.