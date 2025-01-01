Помощник на осъдения Никола Саркози призова действащия президент Макрон да го помилва. Това стана ден след като бившият президент бе осъден на 5 години затвор за корупция.

В интервю за телевизионния оператор RTL Анри Гуайно, бивш специален съветник на Саркози, заяви: „Случилото се е изключително сериозно“ и нарече осъждането на Саркози „унижение за държавата и нейните институции“. В четвъртък съд осъди 70-годишния Саркози на пет години затвор заради схема, позволила на покойния либийски диктатор Муамар Кадафи да финансира президентската му кампания през 2007 г. Саркози, смятан за ментор на много политици от десницата, беше осъден по обвинения в престъпен заговор и ще бъде първият френски следвоенен лидер, който ще излежи присъда. Той трябва да излежи присъдата си, докато чака резултата от обжалването си.

Гуайно призова президента Макрон да помилва Саркози, който беше президент на Франция от 2007 до 2012 г. „Помилването не заличава присъдата и може да бъде частично. Ето защо не мисля, че би било абсурдно той да бъде помилван“, каза Гуайно. Помилването „би могло напълно да елиминира това решение“ за лишаване от свобода на бившия френски президент, добави той. Въпреки дългогодишните си правни проблеми, Саркози все още се радва на значително влияние и популярност сред френската десница и понякога е имал частни срещи с Макрон.

Лидерът на крайнодесните Марин льо Пен, която самата е била осъдена в наказателен съд, разкритикува решението от четвъртък. Тя твърди в предаването X, че използването на предварително изпълнение представлява „голяма опасност, с оглед на основните принципи на нашето право, сред които е на първо място презумпцията за невинност“. Временното изпълнение означава, че се разглеждат решения на първа инстанция преди обжалване.

През март френски съд осъди льо Пен и други служители от нейната крайнодясна партия „Национален обединение“ за присвояване на средства на Европейския парламент. Решението ѝ забрани да се кандидатира за длъжност в продължение на пет години, което би провалило амбицията ѝ да участва в президентските избори във Франция през 2027 г., освен ако не бъде отменено след обжалване. Апелативният процес е насрочен за началото на 2026 г