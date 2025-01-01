На 21 октомври бившият френски президент Никола Саркози ще започне излежаването на петгодишната си присъда за престъпен заговор във връзка с опити за набиране на средства от Либия за предизборната кампания през 2007 г., предаде днес френската медия Ер Те Ел, цитирана от Ройтерс.

Присъдата бе грандиозен провал за консерватора, който ръководи Франция от 2007 до 2012 г., като съдиите заявиха, че решението им е взето предвид "изключителната сериозност“ на случая.

Осъдиха Никола Саркози на 5 години затвор

Саркози бе признат за виновен в престъпен заговор във връзка с опити на негови близки сътрудници да набавят средства от Либия за успешната му президентска кампания през 2007 г. по време на управлението на покойния диктатор Муамар Кадафи.

Това е третият път, в който Саркози е признат за виновен по обвинения, свързани с измама.