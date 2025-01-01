Парижкият апелативен съд днес ще разгледа искането за освобождаване на бившия френски президент Никола Саркози, който беше пратен в затвора след осъждането си по делото за финансирането на президентската му кампания от Либия.

Подадено от адвокатите му минути след задържането му в затвора „Ла Санте“ в Париж на 21 октомври, това искане ще бъде разгледано тази сутрин. Очаква се бившият президент да се яви чрез видеоконферентна връзка, а решението се очаква по-късно през деня, съобщи съдебен източник. Ако съдът даде зелена светлина, 70-годишният Никола Саркози може да бъде освободен незабавно.

Той е лишен от свобода поради осъждането си на пет години затвор със заповед за арестуването му, придружена от предварително изпълнение на присъдата за съучастие в престъпления в либийския процес, безпрецедентно задържане за бивш президент в историята на Френската република и което предизвика оживени дебати.

На 25 септември Парижкият наказателен съд го призна за виновен, че е позволил на сътрудниците си да се обърнат към Либия на Муамар Кадафи, за да поискат тайно финансиране за победната му президентска кампания през 2007 г. Той незабавно обжалва. Повече от самата присъда, именно заповедта за арест, която го изпраща в затвора без възможност за обжалване, предизвикс учудване. Съдиите я оправдават с „изключителната тежест“ на престъпленията. Никола Саркози твърди, че е мотивирана от „омраза“.

Въпреки това, за искането за освобождаване, съдиите от Апелативния съд няма да се позовават на същите критерии, каквито са използвани за заповедта за задържане. Жалбата на Никола Саркози поставя лишаването му от свобода в рамките на критериите за предварително задържане, които се различават от тези за изпълнение на присъда.

Съгласно член 144 от Наказателно-процесуалния кодекс, продължителното задържане под стража е възможно само ако е „единственото средство“ за защита на доказателствата, предотвратяване на натиск или сговор, предотвратяване на бягство или рецидив или за неговата защита. В противен случай Никола Саркози ще трябва да бъде освободен под съдебен надзор, евентуално поставен под домашен арест с електронна гривна.

Междувременно, в затвора бившият президент е държан в изолация, но двама служители по сигурността са настанени в съседна килия. Тези мерки са оправдани поради „заплахите срещу него“, поясни френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес.

В края на октомври Саркози беше посетен от френския министър на правосъдието Жералд Дарманен, което предизвика критики, особено от съдиите. В рядко публично изявление главният прокурор на Франция Реми Хайц го видя като „риск от възпрепятстване на безпристрастността“ и следователно „подкопаване на независимостта на съдиите“ преди апелативния процес.

От тримата осъдени и задържани под стража с присъдата от 25 септември, Апелативният съд вече е освободил под съдебен надзор бившия банкер Уахиб Насер, на 81 години, но остави в ареста посредника Александър Джухри. За последния, осъден на 6 години лишаване от свобода с незабавно затваряне и глоба от 3 милиона евро, съдът счете, че той е представил „особено слаби“ гаранции предвид риска от бягство.

В неговия случай съдът също така взе предвид, че „рисковете от натиск продължават да съществуват“ върху свидетелите по делото, включително бившия началник на кабинета на Муамар Кадафи, Бешир Салех, който беше осъден по делото и в момента е в неизвестност.

И в двата случая председателят Оливие Жерон предварително уточни, че при произнасяне по искане за освобождаване „критериите за оценка на апелативния съд непременно са различни от тези на първоинстанционния съд“ и че тези решения по никакъв начин не предвещават изхода от апелативния процес, който той ще трябва да председателства.