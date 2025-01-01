Трима затворници от парижкия затвор „Санте“ са били задържани от полицията по подозрение в отправяне на заплахи срещу бившия френски президент Никола Саркози след неговото влизане в затвора, съобщи ДПА, като се позова на местни медии.
От кадрите в социалните мрежи, заснети от затворник, се чуват обиди и заплахи, отправени към Саркози при пристигането му в затвора, съобщиха няколко френски медии, позовавайки се на прокуратурата.
🔴 Sarkozy en prison : 3 détenus en garde à vue après des menaces envers l'ancien président— LCI (@LCI) October 23, 2025
▶️ 3 détenus de la prison de la Santé ont été placés en garde à vue après des vidéos menaçantes, diffusées sur les réseaux sociaux, envers Nicolas Sarkozy. pic.twitter.com/Jx8SAE8Bff
Прокуратурата е започнала разследване за заплахи за убийство. Било е проведено и претърсване, по време на което са били конфискувани два мобилни телефона, предаде ДПА.
J'attendais ce genre de scénario à mon avis prémédité 👇— Nadine Touzeau Profiler Officiel (@ntprofiler) October 22, 2025
Laissez-moi sortir, on va me tuer !
Le parquet de Paris a ouvert une enquête sur les menaces de mort proférées à l'encontre de Sarkozy à la prison de la Santé.
3 personnes ont été placées en garde à vue pic.twitter.com/15F54gQ1ME
Саркози, който е на 70 години, управляваше Франция от 2007 до 2012 г., във вторник започна да излежава петгодишна присъда, след като бе признат за виновен в престъпен заговор с цел набиране на средства за предизборна кампания от режима на покойния полковник Муамар Кадафи в Либия.
Адвокатът на бившия френски президент заяви, че Саркози е държан в изолирана и специално охранявана зона на затвора. Той не получава никакво специално отношение и е подадена молба за условното му освобождаване, според адвоката му.