Условията за бившия президент Саркози не се различават от тези за останалите затворници – 9 кв.метра, с душ и тоалетна. От днес Никола Саркози е най-известният затворник на Франция. Мненията за това са противоположни, пише Deutsche Welle .

Изборът на четива, направен от Саркози за престоя му в затвора, едва ли е случаен - наред с биографията на Исус, той си взима и „Граф Монте Кристо“, както е уведомил френските медии. В романа на Александър Дюма става дума за несправедливо осъден моряк, който отмъщава на своите предатели, но и за прошката, припомня АРД.

Да отидеш в затвора, разбира се, е изпитание – казва Саркози във видео, разпространено дни след присъдата. В него той благодари за хилядите свидетелства на подкрепа от различни места във Франция. Думите на Саркози би трябвало да са проява на достойнство, но издават и гнева му, допълва германската обществена медия.

„Бих искал да ви благодаря, но същевременно искам всеки от вас да знае – няма да допусна тази разправа с мен“, заявява бившият президент. „Ние ще победим, тъй като истината и невинността трябва да триумфират.“

Присъда за „Либийската афера“

В края на септември Саркози бе осъден по т.нар. „Либийска афера“ на пет години затвор - за „създаването на престъпна група“. Съдиите на първа инстанция сметнаха за доказано това, че бившият президент е накарал свои близки сътрудници да търсят финансова подкрепа от либийския режим и бившия диктатор Муамар Кадафи за президентската кампания на Саркози във Франция през 2007 година. Освен това съдиите наложиха и т.нар. предварително изпълнение: Саркози да влезе в затвора, макар че адвокатите му още обжалват, така че юридически той все още се смята за невинен.

„За всички, които отиват за първи път в затвора, това е шок“, подчертава пред АРД френският политик Жоакин Пуйо. Той е бил депутат на Социалистическата партия в парламента до 2020 година и е бивш директор на затвор. Саркози ще излежава наказанието си в затвор в южната част на Париж, където от съображения за сигурност ще бъде в изолационния тракт, обяснява Пуйо.

„Тази част на затвора наистина е отделена от останалите. Той ще бъде сам в килията, няма да се среща с други затворници. И по време на разходките в двора на затвора ще бъде сам. Естествено постоянно ще бъде придружаван и надзираван“, казва още Пуйо пред германската обществена медия.

Душ, тоалетна, телевизор

Условията за бившия президент няма да се различават от тези за останалите затворници, изтъква Пуйо. „Това са килии с размер девет квадратни метра, с доста скромно обзавеждане: легло, шкафче, душ и тоалетна.“ Обитателите на изолационното отделение имат и права: например на информация или посещения – в рамките, определени от прокуратурата, със строг регламент. Веднъж на ден затворниците могат за час да излизат на разходка в двора.

По сведения на вестник „Фигаро“, Саркози има телевизор в килията си, както и право на две посещения седмично, включително от членове на семейството. Един известен бъдещ посетител вече е дал заявка – министърът на правосъдието Жералд Дарманен, който бил много тъжен за случилото се със Саркози, както той заяви пред RFI. „Бях негов служител и като частно лице не мога да бъда безчувствен на фона на неговото отчаяние“, посочва Дарманен.

Затварянето на Саркози „може и да е гаф“?

Присъдата срещу Саркози предизвика противоположни реакции и допринесе за увеличаването на атаките на някои френски политици срещу правосъдието. В една отслабена и разединена страна затварянето на Саркози под стража е „свързано с недоволство, а може би дори е гаф“, написаха коментатори от някои консервативни вестници, отбелязва АРД.

Президентът Еманюел Макрон прие в Елисейския дворец своя предшественик преди влизането му в затвора. От човешка гледна точка това е „нормално“, коментира лаконично Саркози.

Засега не е ясно колко дълго ще трябва да остане зад решетките бившият френски президент. Неговите адвокати потвърдиха, че непосредствено след влизането му в затвора ще внесат молба за условна присъда. Решението по нея трябва да се вземе в срок от два месеца. Саркози от своя страна каза, че смята да използва времето си в затвора - не само, за да чете „Граф Монте Кристо“, а и за да напише собствена книга.