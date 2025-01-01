Бившият френски президент Никола Саркози се прибра в дома си. В понеделник, 10 ноември, той беше предсрочно освободен от затвора. Това стана само седмици след като започна да излежава петгодишната си присъда за заговор за набиране на средства за кампанията си от Либия, предаде Франс прес.

Черната му кола бе видяна да напуска затвора, насочвайки се към дома му в западната част на Париж. След това беше заснет да слиза от колата си пред дома му.

Les premières images de Nicolas Sarkozy rentrant chez lui après avoir quitté la prison de la Santéhttps://t.co/GlBnm29Uqb pic.twitter.com/0WJEZ64WXO — Entrevue (@EntrevueFr) November 10, 2025

Седемдесетгодишният бивш президент консерватор беше осъден на затвор на 21 октомври, след като през септември съдът го призна за виновен за престъпен заговор във връзка с опитите на негови близки сътрудници да осигурят средства за кампанията му за президентските избори през 2007 г. от покойния либийски диктатор Муамар Кадафи.

VIDÉO – Les premières images de Nicolas Sarkozy rentrant chez lui après avoir quitté la prison de la Santéhttps://t.co/GlBnm29mAD pic.twitter.com/nHsrHGXV5Z — Entrevue (@EntrevueFr) November 10, 2025

Той беше оправдан по всички останали обвинения, включително за корупция и за получаване на незаконно финансиране на кампанията му.

Миналата седмица българският президент Румен Радев призова за освобождаването на Саркози. Той напомни за ролята на тогавашния френски президент Никола Саркози и съпругата му Сесилия, които през 2007 г. изиграха ключова роля за завръщането на вкараните в затвор в Либия български медици. Те бяха задържани през 1999 г. в Бенгази по обвинения, че са заразили деца с вируса на СПИН и прекараха над осем години в затвора. Медиците се прибраха у дома на 24 юли 2007 г. с френски правителствен самолет, придружавани от Сесилия Саркози и европейския комисар Бенита Фереро-Валднер.