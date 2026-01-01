Граждани на Видин протестираха пред сградата на енергоразпределителното дружество в града срещу завишените сметки за електроенергия. Протестът е заявен в Общината от национално обединение „Непримиримите“, съобщиха за БТА от местната администрация.

Участниците в демонстрацията развяваха български знамена и носеха плакати с надпис „Не на високите цени на тока“. По време на протеста движението по ул. „Цар Симеон Велики" беше временно блокирано.

На място имаше засилено полицейско присъствие.

От началото на месеца това е втори протест във Видин срещу високите сметки за електроенергия.