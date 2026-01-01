Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в понеделник, че на 4 юли - Деня на независимостта на Съединените щати - ще проведе „най-зрелищния“ политически митинг в кариерата си.
В публикация в социалната мрежа Truth Social той обеща „НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ФОЙЕРВЕРКИ В ИСТОРИЯТА“, както и мащабна празнична програма по случай 250-годишнината от създаването на Съединените щати.
TRUMP: Announces June 24 kickoff of 250 Years of American Independence celebration at Freedom 250 Great American State Fair on National Mall pic.twitter.com/LjPU4S3VYa— Trump Truths (@trumptruthsbot) June 15, 2026
„Повече от 300 членове на нашите могъщи и талантливи военни духови оркестри, музикални състави и церемониални подразделения ще изпълнят патриотични мелодии, американски класики, както и моя плейлист“, написа Тръмп, цитиран от АФП.
🚨 BREAKING NEWS - President Trump announces MASSIVE Trump rally at the Lincoln Memorial on July 4, after the June 24 America 250 concert— Everything Elon & Trump (@DonaldJTnewss) June 15, 2026
Trump will be launching the LARGEST fireworks show in HISTORY at the end of it
LFG! It’s going to be massive! 🔥
“We will have none of… pic.twitter.com/20pHoU9muo
Американският президент заяви, че събитието ще бъде посветено на почитта към американския народ и на честването на предстоящия четвъртвековен юбилей от основаването на страната.
Тръмп не разкри допълнителни подробности за мястото на провеждане или очаквания брой участници.