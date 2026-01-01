Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в понеделник, че на 4 юли - Деня на независимостта на Съединените щати - ще проведе „най-зрелищния“ политически митинг в кариерата си.

В публикация в социалната мрежа Truth Social той обеща „НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ФОЙЕРВЕРКИ В ИСТОРИЯТА“, както и мащабна празнична програма по случай 250-годишнината от създаването на Съединените щати.

„Повече от 300 членове на нашите могъщи и талантливи военни духови оркестри, музикални състави и церемониални подразделения ще изпълнят патриотични мелодии, американски класики, както и моя плейлист“, написа Тръмп, цитиран от АФП.

Американският президент заяви, че събитието ще бъде посветено на почитта към американския народ и на честването на предстоящия четвъртвековен юбилей от основаването на страната.

Тръмп не разкри допълнителни подробности за мястото на провеждане или очаквания брой участници.