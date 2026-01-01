Новооткрит надпис с посвещение към Херакъл потвърждава съществуването на храм на божеството в античния град Хераклея Синтика. Това съобщи за БТА ръководителят на археологическите проучвания там проф. д-р Людмил Вагалински, обобщавайки резултатите от сезон 2026 г., повече от месец след началото на разкопките.

Надписът е открит в самия храм и съдържа посвещение към Херакъл „Ловеца“, което дава ключова информация за конкретния аспект на култа към божеството, почитан на мястото, отбеляза изследователят. Според археолога това е категорично потвърждение на хипотезата, че сградата е била именно храм на Херакъл.

По предварителни данни надписът датира от предримската епоха – вероятно от III или началото на II век пр. Хр., преди завладяването на Македонското царство от Римската република през 168 г. пр. Хр. Разчитането на текста е извършено от епиграфа д-р Николай Шаранков от Софийския университет, като окончателната датировка предстои да бъде уточнена.

„Почти завършихме плана на храма на Херакъл. За нас беше изключително важно да го уточним в детайли. В момента проверяваме неговата датировка – имаме предварителна от миналата година, но сега, след изчерпване на културните пластове, можем да я потвърдим или коригираме“, посочи проф. Вагалински.

Той подчерта, че съществена част от археологическата работа остава „невидима“ за широката публика. „Предстои обработка на монетите – почистване и разпознаване, както и анализ на керамиката, която трябва да бъде измита, описана и датирана. Това са резултати, свързани със стратиграфия, хронология и планировка, които са от ключово значение за науката“, каза още той.

Екипът работи активно и в северната зона на храма, където се проучва сграда с мозайки. Миналата година там е разкрита недовършена постройка, а още през 2024 г. – друга сграда, край която е открита плоча на Тракийския конник. „Сега довършихме проучването и там, като постигнахме добри резултати по отношение на хронологията“, допълни археологът.

Сред по-атрактивните находки от сезона са части от мраморни скулптури – торс с фрагменти от ръка и крак, вероятно на божество като Дионис или Аполон, както и части от статуя на богиня, открити в преддверието на храма. Според проф. Вагалински датирането на подобни находки изисква както стилов анализ, така и внимателно изследване на археологическия контекст.

Археологът отбеляза, че култът към Херакъл Ловеца е широко разпространен в Древна Македония. Подобни посвещения са известни и от други центрове, включително в Бероя (днешна Верия, Гърция), където се намира светилище на същия аспект на божеството с ранни данни от IV век пр. Хр.

„Това откритие ни позволява да разберем по-добре културната среда и религиозните практики на населението. Храмът на Херакъл е основният в комплекса, но около него вероятно е имало и други посвещения към различни божества“, посочи проф. Вагалински. Предстои обектът да бъде заснет с лазерен скенер, след което ще бъде изготвена 3D реконструкция на храма. Окончателните резултати от археологическия сезон ще бъдат представени в годишните научни отчети в началото на 2027 година.