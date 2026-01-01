Екипът на проф. д-р Людмил Вагалински е на път да направи сензационно откритие при разкопките на Хераклея Синтика. Тази сутрин от Archaeologia Bulgarica съобщиха, че археолозите са открили стъпала на мраморно божество върху основа при разкопките на античния град и допълниха, че вероятно се касае за статуя на Артемида.

"Първото предположение е, че става въпрос именно за Артемида, защото сандалите са ловджийски тип, а и защото култът към нея е бил изключително популярен в района на Средна Струма", посочват експертите на терен.

Фрагментът е намерен пред храма на Херакъл, но това определено не са неговите крака, коментира проф. Вагалински.

По размера им може да се предположи, че статуята е била около човешки ръст.

Възможно е да се окаже и че главата на неизвестната досега богиня, открита преди няколко години от същия екип, може да е от тази скулптура. Предстоят изследвания, които да докажат или отхвърлят хипотезата, допълват от Archaeologia Bulgarica.