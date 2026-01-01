Лятото дойде, а с него се активизираха и кърлежите. През 23-та седмица на 2026 г. (1–7 юни) в страната са регистрирани първите за годината случаи на кърлежов енцефалит, а заболелите от лаймска болест се увеличават. Това става ясно от седмичния анализ на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

Кърлежите вече са активни

За първи път от началото на годината са съобщени 2 случая на кърлежов енцефалит — при нула за същия период на миналата година. Нараства и лаймската борелиоза: 14 случая за седмицата спрямо 11 през предходната. Отчетени са и 5 случая на марсилска треска — друга инфекция, пренасяна от кърлежи.

Това е типичното за сезона активизиране на кърлежите, които са най-активни в късна пролет и началото на лятото. Препоръките на здравните специалисти остават постоянни: подходящо облекло при разходки сред високи треви и храсти, използване на репеленти и щателен оглед на кожата след връщане от природата, тъй като навременното премахване на впит кърлеж намалява риска от заразяване.

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Варицелата остава с най-много случаи

Сред всички наблюдавани заразни болести варицелата е с най-висок брой — 546 случая за седмицата и 13 854 от началото на годината, близо до миналогодишните стойности за същия период.

Сезонен подем при чревните инфекции

С настъпването на топлото време расте и броят на инфекциите, свързани с храна и вода. Случаите на салмонелоза за седмицата са 31 — повече от двойно спрямо предходната седмица (15). Гастроентеритът (ентероколит) е със 173 случая. На годишна база чувствително нараства кампилобактериозата — 250 случая от началото на 2026 г. при 140 за същия период на миналата година.

Тревожен ръст при хепатита

Сериозно увеличение се отчита при острия вирусен хепатит. За седмицата са съобщени 26 случая, а от началото на годината те вече са 832 — значително над 527-те случая за същия период на 2025 г.

Ръст при някои полово предавани инфекции

Обезпокоителна тенденция се наблюдава при част от полово предаваните инфекции. От началото на годината случаите на гонорея са 111 — при едва 37 за същия период на миналата година. Силно нарастват и урогениталните хламидийни инфекции — 159 спрямо 62. Случаите на сифилис също са повече — 179 при 151 година по-рано. При ХИВ обаче се отчита спад — 107 регистрирани случая спрямо 133 за същия период на 2025 г.

Какво намалява

Има и болести с отчетлив спад. Случаите на скарлатина от началото на годината са 1543 — значително под миналогодишните 2317. Намалява и коклюшът: 10 случая от началото на 2026 г. при 53 година по-рано. Случаите на COVID-19 остават ниски — 3 за седмицата и 317 от началото на годината, колкото и през миналата година.