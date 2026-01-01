От Кюстендил до едно от най-големите полицейски управления в Съединените щати. Това е професионалният път на Кирил Васев, който днес работи като шериф в окръг Феърфакс, щата Вирджиния. След като заминава за Америка веднага след абитуриентския си бал, той преминава през специализирани обучения и става част от екипи, които участват в операции с висок риск.

Сред тях са преговори при кризисни ситуации със заложници, охраната на инаугурацията на президента Джо Байдън и обезпечаването на съдебния процес между Джони Деп и Амбър Хърд.

Една от най-тежките ситуации, в които участва, продължава повече от денонощие. Случаят започва след семеен конфликт между 19-годишно момиче и родителите му за покупка на автомобил. По думите на Васев момичето взема незаконен револвер от жабката на старата си кола, заключва се в автомобил в автокъща на „Хонда“ и задържа родителите си.

„Самата ситуация траеше около 36 часа. Аз бях около 9 часа на това място преди да ни заменят. Ситуацията беше толкова ескалирала, че момчетата от SWAT бяха готови да разбиват прозорците и да влизат със сила.“

По време на операцията Васев работи в специализиран мобилен команден център. Задачата му е да събира и анализира информация за участниците в кризата – криминално минало, активност в социалните мрежи и данни за близкото им обкръжение. Паралелно с това екипът по преговорите прилага техниката на активното изслушване, използвана при обучение от ФБР. Целта е напрежението да бъде намалено, без използване на заплахи и без поставяне на ултиматуми, докато въоръженият човек остави оръжието.

През януари 2021 г. Кирил Васев е сред служителите, включени в охраната на инаугурацията на президента Джо Байдън. По думите му от около 500 офицери в неговото управление са избрани едва 30. Подборът включва физическа подготовка, стрелба, управление на автомобил, разследващи умения и владеене на чужди езици.

Васев разказва, че оборудването, което носят служителите по време на подобни операции, тежи близо 20 килограма.

„Жилетката на гърба, която носиш, е близо 20 килограма. Цялото снаряжение тежи страшно много в януарския студ. Трябва винаги да си подготвен за неочакваното, да проверяваш всяка сграда, кола и дори кофа за боклук за взривни вещества. Работихме рамо до рамо със Secret Service и ФБР – там няма подценяване, всички сме колеги и професионалисти.“

Сред случаите, които определя като най-необичайни в кариерата си, е охраната на съдебния процес между Джони Деп и Амбър Хърд. Делото се гледа във Вирджиния, тъй като спорната публикация на Амбър Хърд е отпечатана във вестник Washington Post, чиято печатница се намира в окръг Феърфакс.

Процесът продължава два месеца и половина. Според Васев интересът към него е бил огромен, а желаещите да присъстват в съдебната зала започвали да чакат още през нощта. По думите му част от хората, които успявали да заемат първите места на опашката, по-късно ги продавали.

„Джони Деп се държеше изключително човешки с нас. Нямаше никакви надувки. Когато имаше почивки, го качвахме в асансьора и излизаше на затворения паркинг да пуши цигара. Питаше ни как сме, дори ни предлагаше цигари, въпреки че на нас ни е забранено да пушим в униформа. Отвън феновете пищяха, а веднъж той се показа до кръста от лимузината и им пращаше въздушни целувки.“

По време на процеса служителите, ангажирани с охраната, не са имали право да си правят лични снимки с актьора.

„Вътрешните правила на агенцията изрично забраняваха да си правим лични селфита с него.“

При посещенията си в България Васев обръща внимание и на поведението на шофьорите. Той разказва за случай на пътя между Кюстендил и Радомир, когато е видял няколко автомобила да извършват рискови изпреварвания с висока скорост.

Според него санкциите в Съединените щати са значително по-строги.

„В България сложиха камери, но на прекалено богатите хора една глоба от 50–100 евро нищо не им прави. В Щатите, ако те хванат три пъти да караш пиян, дори да не си направил катастрофа, съдията те праща за 3-4 седмици ефективно в затвора или ти дава безплатен обществено полезен труд да чистиш градинките пред всички. И известните ги хващат – Джъстин Тимбърлейк, Бритни Спиърс. Когато влезеш в щатски затвор за един месец при убийци, изнасилвачи и гангстери, бързо се научаваш.“

По думите му при катастрофа със загинал човек по непредпазливост наказанието в САЩ е между пет и седем години лишаване от свобода, а ако водачът е употребил алкохол или наркотици, присъдата може да достигне 15 години. За умишлено убийство, както посочва той, наказанието е доживотен затвор или смъртна присъда.

Васев коментира и работата на българските полицаи. Според него в системата има подготвени професионалисти, но често възможностите им за действие са ограничени.

„В България на полицаите често са им вързани ръцете. Буквално ги е страх да използват силата, която имат по закон, защото получават заповеди от по-високи нива. В държава от 6-7 милиона души, ако на полицията се позволи да работи както трябва, корупцията и далаверите по всички етажи на властта ще бъдат разбити за 6 месеца до 1 година.“

Той отправя и призив към обществото политическите различия да не се превръщат в разделение по въпроси, свързани с националната сигурност.

„Не е нормално след 37 години преход да има една по-малка държава в държавата, която управлява всичко.“

В края на разговора Кирил Васев се обръща към служителите на реда в България с послание:

„Вярвам във вас! Вие сте професионалисти. Борете мафията и корупцията. Пожелавам ви да бъдете живи и здрави и се пазете!“

Гледайте цялото ексклузивно интервю на шериф Кирил Васев в Телеграфно подкастът!