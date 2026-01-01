Бедността, отношенията с майка му, рискът в бизнеса, кризите в семейството и причините да търси публичност – това са част от темите, по които бизнесменът Даниел Бачорски говори в откровено интервю пред Мариян Станков в "Мон Дьо: Храмът на историите".

„Бедността ме научи на това, че няма невъзможни неща. Скапаният компот от пъпеш и нищо друго в къщата. Майка ми, като чуе тази история, всеки път получава мини инфаркт“, казва той, връщайки се към детството си.

Според него именно липсата на средства е променила отношенията в семейството.

„Заради тази немотия избягах от майка ми. С нея не си говорихме в продължение на години. Може би от около два месеца отново не си говорим. Тежи ми, боли ме.“

Бачорски разказва, че парите не са сред основните му цели и че има хора, които поставя пред себе си.

„Всеки месец аз имам един набор от около 12-15 човека, където отиват парите ми, а после съм аз. В този живот не може да прибираш като митничар всичко за себе си. Материалното съвсем вече не ме блазни. Аз милиони нямам!“

Той определя себе си като силно емоционален човек.

„Изключително чувствителна персона съм. Крайно емоционален. Всичко, което правя в моя живот, го правя за себе си. Не го правя, за да ми ръкопляскат.“

По думите му публичният му образ не е внимателно изграден, а показва ежедневието му такова, каквото е.

„Можеш да ме видиш как пия, как се лензя, как се смея, как обичам жената и децата си, как работя като вол. Можеш да ме видиш във всеки един аспект на всичко онова, което правя. Това за мен е достатъчно добре изграден образ. Защото е автентичен.“

Бачорски разказва и защо преди години е решил съзнателно да стане публична личност. Повод за разговора става въпрос, който наскоро му задала популярна жена, гостувала преди това в предаването на Мон Дьо.

„Преди години съм имал ситуация, в която си признавам, че съм се страхувал за живота си. Тогава знаех, че един от пътищата, по които трябва да поема, това е популярността. Защото, когато си много популярен, има една страшна масовка от хора около теб. В хубавия смисъл – те са като опора. Поне тогава така разсъждавах. Знаех, че поемайки по този път, това е някакво спасение. Някаква съобразителност. Някаква крачка назад от онзи, който тръгва да те удря. Защото, когато си никому ясен е по-лесно.“

С времето, казва той, популярността започнала да носи и ползи за бизнеса.

„Минаха години и видях, че тази популярност носи много на бизнеса. В бизнеса имам усет. Видях как това нещо впоследствие може да ми помага. И продължих.“

На въпрос кое обвинение го ядосва най-много, защото съдържа и частица истина, Бачорски посочва, че най-често е определян като свръхамбициозен.

„Назад във времето човекът, който ме е обвинявал в това, е съпругата ми и единият от братята ми. Съвпадение или не, единият се казва Атанас, а жена ми – Атанаска. Те ме обвиняват в свръхамбиция.“

Той обаче прави разграничение между амбицията и готовността човек да постигне целите си на всяка цена.

„Аз вярвам, че няма невъзможни неща. Знаеш ли как аз дефинирам думата „свръхамбициозен“? Като „човек, готов на всичко“. А аз не съм такъв.“

В разговора Бачорски говори и за отношението си към риска.

„Толкова съм рисков, че не ми мигва окото. Много рисков играч съм на тема бизнес.“

По думите му съпругата му често е предупреждавала, че може да изгуби всичко.

„Жена ми в годините постоянно ми повтаряше: „Ти си луд! Ще потънеш! Ти ще фалираш! Ти ще ни приключиш!“.“

Самият той казва, че не се страхува от подобен развой.

„Аз не се страхувам да фалирам. Случвало ми се е няколко пъти. И какво ще правим тогава? Ще стана, ще се изтупам и ще започна отначало. А ако успея? Нали човек трябва да пробва.“

За пример дава решение, което взел по време на пандемията от COVID-19.

„По време на COVID-19, когато всичко беше ужасно, имах някакви заделени пари. Тогава вместо да си съхраня, в окото на бурята, когато всеки се стискаше, се прибрах вкъщи и казах на жена си: „Ще купя една сграда.“ Тя ме контрира, че нямам пари за сграда. Но аз я взех на кредит.“

Освен спестяванията си използвал и част от оборотните средства на фирмата за първоначалната вноска.

„Много ме беше страх, но вътрешно знаех, че това е правилното решение.“

Днес, казва той, планира нови покупки.

„В момента искам да взема още две. Но такава хубава цена съм договорил и на такава локация, че гаф не може да стане. Капарирах, преведох една сума пари, звъннах на банката и им казах: „Не ме интересува как, но вие ще ме финансирате.“ Викат ме на среща с изпълнителния директор другата седмица.“

Бачорски разказва и за периодите, в които е изпитвал сериозно напрежение заради работата.

На въпроса дали е имало нощи, в които се е чудил как ще изплати заплатите на служителите си, той отговаря:

„Стотици нощи.“

След една професионална раздяла, спомня си, месеци наред не успявал да спи.

„Имал съм професионална раздяла, след която не бях спал може би 6 месеца. Тогава тялото ми не издържа и ми излязоха липоми. По тялото си имам над 30.“

Разговорът преминава и към новото му телевизионно предаване „SOS разтребители“, в което влиза в домовете на хора, изоставили грижата за тях.

На въпроса какво е открил зад затрупаните жилища, Бачорски отговаря:

„Лошотията и проклетията. Сам не оставаш, просто ей така. Малцина остават сами, защото Господ така е решил. Повечето остават сами точно заради лошотия. Заради проклетия, заради завист.“

Той коментира и предложенията да се включи в политиката.

„Канили са ме 4-5 пъти.“

Причината да отказва е убеждението му, че няма да успее да промени нищо.

„Не искам да си правя живота сложен. Искам вечер да си лягам спокоен. Искам, когато съм с децата си, да мисля за тях, а не какво може да им се случи.“

По думите му никога не му е била предлагана политическа протекция за бизнеса.

„Няма да казвам, че не съм чувал във времето за такива случаи.“

В интервюто Бачорски говори открито и за личния си живот.

Попитан как човекът, който някога е искал да скочи от тераса заради изневяра, впоследствие сам е изневерил, той казва:

„Бил съм обвиняван по темата милиони пъти. И въпреки това съм първият човек, който е застанал и го е казал.“

След срещата със съпругата си разбрал, че именно тя е човекът, с когото иска да създаде семейство.

„Когато срещнах жена си, разбрах, че това е моята кралица. Че това е моят човек. Човекът, от който искам, ако мога и осем деца.“

Той допълва, че за нея не е било лесно да приеме миналото му, детето му от предишна връзка и отношенията с неговата майка.

Бачорски говори и за кризата в брака им, довела до няколкомесечна раздяла.

„Всички карти тогава се слагаха на масата. А сме и публични личности. Как ще кажем, какво ще кажем? Искаме ли го реално? Имаше много тежести покрай отношенията ни.“

Според него участието им в риалити формат е помогнало да погледнат по различен начин на отношенията си.

„С това риалити отключихме много заключени пещери. Но съм безумно щастлив, че го направихме. Защото подейства като терапия. В момента отношенията ни са истински.“

Той признава, че тогава е осъзнал собствените си грешки.

„Мислех си, че тя е длъжна да приеме всичко – отношенията, които съм имал преди това, детето ми, всичките ми мечти. В един момент живееш с един егоист, който се вкарва в центъра на каквото и да е и всички са длъжни да се съобразяват с него. Много неща ми просветнаха тогава. Разбрах, че човек първо трябва да работи със себе си.“