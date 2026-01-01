Властите в Атина инсталират близо 400 нови камери за видеонаблюдение, които ще следят за преминаване на червен светофар и ще налагат автоматични глоби. Тази мярка е част от усилията за повишаване на пътната безопасност в гръцката столица и засяга пряко всички шофьори.

В ход е инсталирането на общо 388 нови камери на 100 ключови кръстовища в Атина, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини". Целта на системата е да регистрира и санкционира водачите, които не спазват червения светлинен сигнал на светофара.

Как ще работи системата?

Произведените в Италия камери са позиционирани така, че да наблюдават задната част на автомобилите, приближаващи кръстовището. Системата се активира автоматично в момента, в който светофарът светне червено.

На пътното платно пред светофарите са разчертани специални бели линии и всяко превозно средство, което ги пресече след активирането на червения сигнал, ще бъде заснето.

Процес по налагане на глоби

След като камерата регистрира потенциално нарушение, записаните данни ще се проверяват от служители на пътната полиция. Ако нарушението бъде потвърдено, глобата ще се изпраща директно на мобилния телефон на водача или ще бъде достъпна през правителствената дигитална платформа gov.gr.

Внедряването на системата ще се осъществява постепенно. Плановете предвиждат първите 100 камери да започнат работа до месец август, като постепенно ще бъдат активирани и останалите.