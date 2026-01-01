Община Дупница обяви тридневен траур заради удавените, баба, дядо и две внучета в река Струма край село Пастух, съобщиха от Общината на фейсбук страницата си.

"С дълбока скръб и съпричастност към непрежалимата загуба на едно семейство, със заповед на кмета на община Дупница Първан Дангов, се обявява тридневен траур, считано от понеделник, в памет на трагично загиналите в река Струма баба, дядо и техните две внучета", се казва в съобщението.

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В знак на почит към паметта на починалите националният флаг и знамето на Община Дупница и това на Европейския съюз пред сградата на Общинската администрация, както и тези на пилоните на площад „Свобода", ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви, организирани от Община Дупница.

Кметът Първан Дангов изразява своите най-искрени съболезнования към семейството и близките на загиналите. "В тези тежки дни цялата общност скърби заедно с тях и споделя болката от тази огромна човешка трагедия", заявява кметът на Дупница. Общината ще окаже и финансова подкрепа на близките във връзка с предстоящите погребални церемонии.

БГНЕС

Трагедията се разигра в следобед на 3 юли. Три деца от семейство от Дупница – на 6, 8 и 11 години – били на пикник с баба си и дядо си край село Пастух. По информация на свидетели децата влезли в 7-9-метров вир на река Струма, когато започнали да се давят. Възрастната двойка се опитала да ги спаси, но също била повлечена от водата и загубила живота си.

При спасителната операция същия ден бяха открити телата на бабата и дядото на няколко метра от мястото на инцидента. По-късно, около 23:30 часа вечерта в петък, доброволци със сонарна лодка откриха тялото на едното дете – 11-годишно момиче, в долното течение на реката.

Тялото на 8-годишното момченце беше открито в събота вечерта от двама гмуркачи, в близост до мястото, където бяха намерени и останалите трима загинали. 6-годишното братче на удавеното момиче е невредимо, но в шок. То първо е подало сигнал за трагедията, спирайки автомобил на пътя и обаждайки се, с помощта на собствениците, на телефон 112.