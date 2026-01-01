Четирима български туристи бяха спасени, след като бяха отнесени навътре в морето по време на каране на SUP (Stand Up Paddle, падъл борд) край гръцкия остров Лефкада.

По информация на гръцката брегова охрана, четиримата не успели да се върнат на брега заради силния вятър и неблагоприятните метеорологични условия. Инцидентът е станал в морската зона между популярните плажове Агиос Никитас и Катизма.

След подадения сигнал незабавно е започнала спасителна операция. Към мястото са изпратени патрулен катер на гръцката брегова охрана и туристически кораб „Агиос Никитас“.

Именно туристическият кораб е успял първи да открие четиримата българи и безопасно да ги качи на борда си.

След спасителната операция туристите са транспортирани до пристанището на Агиос Никитас. По информация на властите, всички са в добро здравословно състояние и не се е наложила медицинска помощ.

От гръцките власти напомнят, че при силен вятър и вълнение на морето използването на SUP дъски и други плавателни средства без двигател крие сериозен риск, особено по западното крайбрежие на Лефкада, където теченията и вятърът могат бързо да отнесат хората навътре.